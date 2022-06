Første krisecenter for alle LGBT-personer åbner tirsdag

- Det er nødvendigt med et krisecenter for denne målgruppe, fordi undersøgelser viser, at LGBT-personer, der har været udsat for vold i nære relationer, i langt mindre grad end andre søger hjælp.

- Det er, fordi de ikke forventer at blive mødt, uden at de skal forklare sig eller forsvare sig, siger hun.

Ifølge Susanne Branner Jespersen kan det ske, at man er nødt til at forklare sin kønsidentitet, hvis man møder op på et af landets krisecentre.

- Eller man kan møde et personale, som overhovedet ikke kan hjælpe en, fordi kønsidentiteten og cpr-nummeret ikke stemmer overens, siger hun.