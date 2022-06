Eliteforsker: Kongehusets exit kan gøre ondt på Herlufsholm

- Det kan vi se, ved at Kongehuset faktisk er inde i kernen af de danske elitenetværk. Det har været med til at åbne nogle døre for folk ved, at de har været tæt på Kongehuset, siger han.

Derfor kan tabet af Kongehusets forbindelse til skolen godt mærkes, vurderer Ellersgaard, der er lektor på CBS.

- Det kan man godt forestille sig have ret alvorlige konsekvenser. For det har været et kæmpe boost for Herlufsholm, at man i første omgang fik Kongehuset til at gå der, fordi man tiltrækker de samme typer af folk, som går op i traditioner og symboler.