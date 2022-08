»Nemlig en politik, der har til formål at opnå anerkendelse,« lyder det fra Henrik Dahl, som fra Folketingets talerstol flere gange har advaret om konsekvenserne af at bøje sig for identitetspolitikken og dem, som ønsker særrettigheder frem for samme rettigheder.

Det fører ifølge Dahl til, at minoriteter får uforholdsmæssig stor magt, at ytringsfriheden indskrænkes, og det liberale demokrati trues.

Men det betyder ikke, at Dahl er imod al identitetspolitik. Han kan opremse mange eksempler på, at identitetspolitik er berettiget: kvinders krav om at opnå politiske rettigheder, homoseksuelles krav, hele genforeningen efter tabet af Sønderjylland i 1864. Problemet er ikke de spørgsmål og krav, som rejses, men måden, som det udarter sig på, forklarer han.