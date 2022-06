28/06/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Skarp kritik af statsministeren for travlt lovprogram op til et valgår

Antallet af lovforslag fremsat efter den 1. april er så højt, at det ifølge Folketingets formand er »utilfredsstillende, hvis det bliver almindeligt«. Statsministeren anerkender problemet. En ekspert vurderer, at man ikke kan se bort fra, at regeringen forsøger at styre dagsordenen op til et valgår.