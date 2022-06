Herlufsholm har sanktioneret elever 13 gange siden 2016

Hændelserne fra TV 2-dokumentaren er umiddelbart ikke med i Herlufsholms tal for krænkelsessager. Det skyldes, ifølge skolen, at de er under politiets efterforskning, og at skolen ikke er bekendt med årstallene for hændelserne.

Det oplyses, at hændelserne har fundet sted over en periode fra 1987 til 2022.

Også en uvildig advokatundersøgelse, som advokat Henrik Græsdal står bag, har oprettet en indberetningsordning. Her bliver tidligere elever opfordret til at indberette sager inden 1. juli.

Eventuelle indberetninger herigennem er ikke inkluderet i Herlufsholms tal.

I forbindelse med sagerne om krænkelser, der kom frem i TV 2-dokumentaren, har Herlufsholm bebudet en række tiltag.