Det vakte opsigt, da to forskere fra Københavns Universitet i 2020 offentligt gik i mod konklusionen i en længe ventet rapport, som fastslog, at borgerne i den forurenede by Grindsted ikke er mere syge end andre borgere.

Forskerne mente bl.a., at det ikke kunne afvises, som rapporten ellers gjorde, at der er en øget forekomst af den frygtede neurologiske sygdom ALS i byen.