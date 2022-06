Det skete ved et kort pressemøde under et besøg i Holland. Det skriver TV 2 og B.T.

»Det er vigtigt, når vi har et barn, der har gået der et år, og én, der glæder sig til at starte, at vi viser dem, at vi er nødt til at belyse det her problem fra alle sider og have hele historien frem, før vi kan tage en beslutning om, hvad der er rigtigt for dem,« sagde kronprinsesse Mary på pressemødet.

Parrets søn, prins Christian, går allerede nu på skolen i 1.g, mens prinsesse Isabella efter planen skal starte på skolen efter sommerferien.