»Der blev ikke forelagt beviser for, hvad der skete, herunder koordinater for den påståede overskridelse af den danske maritime grænse. Ambassadøren bad den danske side om dokumentation for de påstande, den havde fremsat,« oplyser ambassaden i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, efter at den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, fredag var til møde om sagen i Udenrigsministeriet.

Det er ikke første gang, at russerne krænker Danmarks territorium.

I maj var Vladimir Barbin ligeledes indkaldt til et møde i Udenrigsministeriet, efter at et russisk fly af typen Antonov 30 krænkede dansk luftrum.

Ifølge tal fra Forsvarskommandoen har det danske afvisningsberedskab været på vingerne for at afvise et russisk fly 27 gange i perioden februar til midten af maj i år.