Lyder det idyllisk? Det synes den 67-årige Susanne Holm Madsen i hvert fald. Hun har boet på Samsø hele sit liv og har altid nydt det, men nu er hun bange for at miste idyllen.

Spekulationerne om Kattegatforbindelsen, som har til formål at forbinde Jylland og Sjælland, har nemlig sat sig i kroppen på Susanne Holm Madsen. Man skulle derfor tro, at hun ville være glad, da transportminister Trine Bramsen onsdag eftermiddag meddelte, at forundersøgelsen af Kattegat ikke giver grundlag for at igangsætte projektet.