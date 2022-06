De mange kommentarer kommer, efter at kongehuset den 8. juni meldte ud, at prinsesse Isabella efter planen skal følge i storebror prins Christians fodspor og starte på kostskolen Herlufsholm.

Forleden udtalte kronprinsesse Mary i forbindelse med et besøg på Haslev Idrætsefterskole:

»Jeg ved, at der sikkert er nogen, der vil stille spørgsmål til min rolle som forkvinde ved Mary Fonden. Til det vil jeg sige, at mobning og vold aldrig er acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. Det skal bekæmpes og forebygges. Det var min holdning for 15 år siden, da jeg startede Mary Fonden, og det er også min holdning i dag.«

Tidligere på året udsendte TV 2 dokumentaren ”Herlufholms hemmeligheder”, hvor en række tidligere elever fortalte om en voldelig kultur med krænkelser og grov mobning på skolen.

Efterfølgende er flere sager piblet frem fra kostskolen nær Næstved. Senest har Berlingske og TV 2 kunnet fortælle, at skolens tidligere rektor fra 2016-2019 Flemming Zachariasen har meddelt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at der på Herlufsholm Kostskole er ti gange så mange sager om vold og voldtægter som på en almindelig skole.

Til styrelsen fortæller Flemming Zachariasen ifølge TV 2, at der på skolen eksempelvis blev praktiseret ”kalenderbank”, hvilket ifølge den forhenværende rektor betød, at »1. g’ernes navne blev lagt i en hat, og når et navn blev trukket, blev den pågældende 1. g’er slået«.