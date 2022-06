Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har for alvor skudt gang i en såkaldt anti-woke-kampagne med titlen ”det er okay at være almindelig”.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten skriver partiformanden bl.a., at »frygten for at krænke individets identitet er godt i gang med at rive vores kollektive identitet op med rode«.