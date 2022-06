Rejsehold skal hjælpe kommuner til flere vindmøller og solceller

- Rejseholdet kan være et nyttigt redskab for kommunerne og kan bidrage til at understøtte, at kommunerne får nogle gode processer omkring planlægningen.

- Ved at lave en bedre planlægning og proces kan man fremme den lokale accept og derved i sidste ende bidrage til en hurtigere opsætning af mere vedvarende energi på land, siger Christian Rabjerg Madsen.

Men meldingen om et statsligt rejsehold får en kølig modtagelse hos formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V).

- Udfordringen ved opførelse af vindmøller i kommunerne er ikke manglende faglig viden. Udfordringen er først og fremmest manglede gevinster for borgerne.

- Derfor har KL ikke efterlyst et rejsehold, men at der skabes større gevinster for borgerne i de lokalsamfund, der lægger jord til store energianlæg, siger Martin Damm i en skriftlig kommentar.