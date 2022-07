23/07/2022 KL. 15:00

Fra kaptajn over eget liv til jazzcrooner

75 år lørdag: Stefan G. Rasmussen fik heltestatus over hele verden, selv om han ikke drømte om det, da han i 1991 nødlandede et SAS-fly ved Stockholm. Det blev sidste gang, han var oppe at flyve, og i dag har den tidligere luftkaptajn i stedet genfundet kærligheden til musik.