Sensorer sladrer om høj vandstand i underjordiske magasiner

Planen er, at overvågningen inden årets udgang er udvidet til 100 steder.

Det giver en unik mulighed for at følge med i, hvor højt grundvandet står, forklarer seniorforsker Jacob Kidmose fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

- Som borger kan du gå ind og tjekke, om grundvandsstanden er specielt høj for dit område og bruge det til at finde ud af, om de problemer, du måtte have med indtrængende vand, skyldes grundvandet, siger han.

Grundvandet er det vand, der ligger under jordoverfladen og ned til 400 meters dybde.