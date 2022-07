Da Strøget i København for 10 år siden med en stor fest markerede 50-året for indvielse af gaden, meddelte oplæseren på TV Avisen uden at blinke:

»Verdens ældste og længste gågade, det er faktisk Strøget i København.«

Men allerede få dage efter stod det klart, at der i den grad blev pyntet på virkeligheden.