Toldere snuppede både knojern og kastestjerner sidste år

- Det er tilfredsstillende, at antallet af våbensager falder, men de knap 4000 sager vidner om, at der stadig er mange, der køber våben uden at kende til reglerne, så budskabet tåler at blive gentaget, siger Michael Lund.

Det arbejde, som Toldstyrelsen udfører ved den danske grænse, sker i samarbejde med politiet, Skattestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) er samarbejdet afgørende for, at man i det hele taget formår at forhindre de ulovlige varer i at komme ind i Danmark.

- Tallene for 2021 viser, at vi har en effektiv kontrol af varer, der er på vej ind i Danmark. Det er vigtigt for at sikre, at afgifterne er betalt, men også at der ikke indsmugles våben, narkotika og andre ulovlige varer til Danmark.