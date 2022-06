DBU aflyser stormskærmsfest i Fælledparken efter ballade

- Vi vil ikke risikere, at børn og voksne bliver beskadiget af fyldte ølkrus, flasker eller øldåser. Så selv om langt det største flertal af deltagerne har opført sig ordentligt, er der et lille antal, der ødelægger det for de mange, udtaler DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer i en pressemeddelelse.

Mellem 15.000 og 20.000 fans så på storskærm Danmark tabe til Kroatien fredag aften.

Langt størstedelen af de fremmødte havde en fredelig fodboldfest, oplyser DBU. Men havde man planer om at møde op og heppe på herrelandsholdet fra græsset ved siden af Parken, skal man se sig om efter et andet sted at se kampen.