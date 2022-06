Sommeren står for døren, og det samme gør en ny coronavariant muligvis. Her er, hvad du skal vide

Efter et konstant faldende antal af smittede siden februar, blev der for første gang målt et stigende antal smittede med covid-19 fra uge 21 til uge 22.

Og vurderingen fra Statens Serum Institut (SSI) lyder, at tendensen vil fortsætte, og at den mere nye og mere smitsomme variant af omikron-varianten med navnet BA.5. inden for få uger vil være den dominerende variant.