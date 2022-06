13/06/2022 KL. 05:00

Milliarddyrt sygehus i Gødstrup er netop åbnet, men hver 10. seng kan ikke tages i brug

I årevis har advarslerne lydt: Vi kommer til at mangle sygeplejersker. Nu mærkes konsekvenserne. På sygehuse over hele landet bliver senge holdt lukket, fordi der mangler personale til at tage sig af patienterne. Personalemanglen er så stor, at løsningerne har lange udsigter, vurderer regionernes formand.