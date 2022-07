25/07/2022 KL. 06:15

De elsker Thy: Omkring 30 nye forretninger er åbnet i landsdelen

Et samarbejde mellem en lang række byer i Thisted Kommune har givet den skrantende detailhandel nyt liv. I Hurup er der i gågaden inden for godt to år åbnet fire nye forretninger af en type, som man ikke lige forventer at finde i en lille stationsby med 2.705 indbyggere.