Kronprinsparrets børn løb en kongelig mil i København

Royal Run blev startet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Det er fjerde gang, løbet bliver afholdt, da coronapandemien i 2020 gjorde, at det ikke kunne afvikles.

Over en tredjedel af søndagens løbere har ikke deltaget i et motionsløb før. Det fortæller Charlotte Bach Thomassen, der er landsformand for idrætsorganisation DGI.