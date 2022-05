Toldstyrelsen har snuppet rekordmeget doping efter brexit

- Vi ved, at steroider er i omløb i fitnesscentrene.

- Når vi tester folk derude, så er det typisk de anabole steroider, som folk testes positive for, siger hun.

Anti Doping Danmark har en samarbejdsaftale med halvdelen af de danske fitnesskæder. Det gælder blandt andre Fitness World og Sats.

Når man skriver sig op til et medlemskab hos samarbejdspartnerne, så accepterer man også, at man kan blive trukket til side for at blive testet for ulovlige midler.

- Det er ikke frivilligt, om man vil testes, siger Lisbeth Jessen.

- Og hvis man afviser at blive testet, så bliver man sanktioneret alligevel. Straffen er, at man bliver udelukket fra fitnesscentre i fire år.