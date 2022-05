Justitsministeriet bad i april politiet om at gå i dialog med luftbranchen om længere sagsbehandlingstid på sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere. Ventetiden på sagsbehandling tog før typisk 10-12 dage. Nu tager det mellem fire og seks uger.

Derudover skal de mange medarbejdere, der er helt nye i faget, have den rette uddannelse til at leve op til sikkerhedskravene ved jobbet. Fra at de rekrutterer de rigtige medarbejdere, og frem til at de er færdiguddannede og klar til at arbejde, går der ifølge Lise Agerley Kürstein fire måneder.

Situationen bliver ifølge pressechefen dog bedre dag for dag, og Københavns Lufthavn forventer, at mandskabskapaciteten er tilbage på niveauet før corona ved udgangen af juni.

»Der vil selvfølgelig stadig være de store rejsedage i sommerferien, hvor der kan være lang ventetid, men det vil være koncentreret om de tidspunkter og være meget mindre sårbart end nu,« siger Lise Agerley Kürstein, der generelt råder rejsende denne sommer til at komme i Københavns Lufthavn i god tid - to timer før afgangen til fly inden for Europa, og tre timer uden for kontinentet.

Billund Lufthavns PR-manager, Mads Bisp Agersnap, fortæller, at problemet ikke er lige så slemt som i andre store europæiske lufthavne, men understreger, at rejsende den kommende tid periodevist vil opleve køer og længere ventetider.

Han vil dog ikke give mandskabsproblemerne alene skylden for de længere ventetider:

»Der er meget travlt, og vi slår lige nu rekorder hver eneste måned. Også maj ser ud til at blive den bedste måned for os nogensinde. Det er klart, at der vil opstå køer ved spidspunkterne. Det gjorde der også i 2019,« siger han.

Mads Bisp Agersnap fortæller, at Billund Lufthavn har gang i »en seriøs rekruttering« og siden januar og frem til nu ansat cirka 200 nye medarbejdere, men stadig har mange ledige stillinger at besætte.

»Vi er nået langt, men vi er ikke i mål. Men vi skal nok sørge for, at folk kommer godt afsted henover sommerferien,« siger Mads Bisp Agersnap, der tilføjer, at interessen for jobopslagene i lufthavnen er faldet mærkbart i forhold til tiden før pandemien.

Han råder rejsende fra Billund Lufthavn denne sommer til at tjekke deres afgang på hjemmesiden, inden de tager ud i lufthavnen, hvor alle afgange er markeret med en grøn, gul eller rød farvekode, der estimerer den forventede ventetid.