Bitcoin-piraten vil forsøge at gentage gimmicken senere, råbte han ud til forsamlingen, skriver B.T.

Til at starte med sad milliardæren klar i sin bil efter at have kastet en masse sølvmønter ud til de fremmødte. Ifølge Ritzaus fotograf på stedet var mindst 200 mødt op.

Bilen blev hurtigt omringet af mennesker, og derfor blev planen en halv time senere lavet om til pengekast fra vinduet. Men heller ikke det var forsvarligt. Flere i mængden råbte ifølge B.T, at de gerne ville væk, men ikke kunne det på grund af menneskemængden.

- Marketingsmæssigt har det været en rigtig god idé, men det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kaste penge ned i en menneskemængde, siger han til B.T.

Selv om pengeregnen blev stoppet, har de fremmødte mulighed for at prøve lykken på gaden. Niklas Nikolajsen vil senere gå en tur i indre by og dele penge ud. Omkring halvdelen er tilbage.