Efter en orientering i Sundhedsministeriet er sundhedsordfører Martin Geertsen (V) heller ikke bekymret for abekopper i Danmark.

- Der er mest af alt behov for, at der kommer lidt ro på. Der er fuldstændig ro på hos sundhedsmyndighederne, siger Martin Geertsen til TV 2 News.

Mødet onsdag hos Magnus Heunicke, SSI og Sundhedsstyrelsen var ikke indkaldt specifikt på grund af abekopper. Mødet var planlagt i forvejen for at give en orientering om situationen i Ukraine.

Sundhedsstyrelsen annoncerede tirsdag, at nære kontakter til smittede med abekopper vil blive tilbudt en vaccine.

- Vaccinen skal gives, efter at man er blevet eksponeret for smitten og skal reducere risikoen for et alvorligt forløb, sagde overlæge og enhedschef Bolette Søborg.