Sundhedsstyrelsen: Nyt at abekopper spreder sig mere mellem mennesker

Ingen af dem har ifølge Søborg umiddelbart rejst i Vest- og Centralafrika, og den spredning, der nu ses i Europa, er således ny.

- Vanligvis siger man, at den smitter fra et dyr til et menneske, som så smitter sine nærmeste omgivelser, og så dør den ud. Så der er et eller andet, den har været i stand til her. Og det er jo noget af det, som man så skal følge, siger enhedschefen.

Søborg understreger, at man indtil nu har set ganske milde forløb i Europa, at der generelt er tale om en kendt sygdom, og at man ikke regner med udbredt smitte.