Skærme og sensorer skal frigive hænder i ældreplejen

På grund af stigende mangel på arbejdskraft er der brug for at automatisere så mange opgaver som muligt, fortæller Peter Rahbæk Juel (S), der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- Det er vigtigt særligt på de menneskenære områder, at de medarbejdere, vi har, kan bruge deres tid og energi på at være der for borgerne, siger han.

KL har fokus på netop øget brug af teknologi i kommunerne i en ny strategi, som offentliggøres mandag formiddag.

Behovet for at frigive hænder i kommunerne stiger, blandt andet fordi antallet af ældre vokser kraftigt i de kommende år.