Minister vil undersøge overgrebssag knyttet til Vor Frue Kirke

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil have undersøgt anklager om overgreb og grænseoverskridende adfærd i sag ved Københavns domkirke.

Det skriver Berlingske. Også biskoppens håndtering af sagen skal undersøges af Kirkeministeriet.

Søndag kunne avisen fortælle, at en ansat i Vor Frue Kirke - også kendt som Københavns domkirke - har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.