Folketingets formand holder også tale, og han vil opfordre de nye statsborgere til at blive en del af samfundet ved at engagere sig i eksempelvis lokalsamfundet eller en forening.

- Vi har brug for inspiration, og det de kommer med. Det andet budskab er, at med statsborgerskab vedkender man sig de værdier, Danmark er bygget på med ytringsfrihed og lighed mellem kønnene og så videre, siger Henrik Dam Kristensen.

Selv om det er op mod tre år siden, at nogle af deltagerne har fået statsborgerskab, betyder det stadig noget for dem at besøge Folketinget, lyder det fra formanden.

- Alle de, der har fået tildelt statsborgerskab under corona, hvor vi ikke kunne fejre det, skal også have mulighed for at komme og fejre sig selv og det danske demokrati.