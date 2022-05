Sundhedsstyrelsen venter ikke udbredt smitte med abekopper

Abekopper viser sig typisk i form af feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

Sygdommen varer ifølge Sundhedsstyrelsen normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv.

De nuværende tilfælde af abekopper i Europa har især været blandt mænd, som har haft seksuelle forhold med mænd, og som har været ude at rejse.

- Derfor vil vi kontakte blandt andet Aids-fondet og LGBT+ Danmark og bede dem hjælpe os med at få skabt opmærksomhed i de grupper om, at der lige i øjeblikket er en særlig grund til at være opmærksom på de gode råd om hygiejne og brug af beskyttelse under samleje, siger Bolette Søborg.

I LGBT+ Danmark er man klar til at hjælpe Sundhedsstyrelsen. Men sekretariatschef Susanne Branner afventer mere information fra styrelsen, før man kommunikerer til medlemmerne.