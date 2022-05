22/05/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Fisk, fugle og havdyr risikerer at blive ofre for 10.000 nye vindmøller til havs

Eksperter og fiskere peger på en række problemer ved at rejse 10.000 nye vindmøller på havet. Det kan få alvorlige følger for natur og livet i området samt få konsekvenser for vejr og vind, lyder advarslen.