Justitsministeren har det sidste ord i Claus Hjort-sag, pointerer eksperter

Spørgsmålet er kernen i debatten om, hvorvidt Folketinget skulle ophæve Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet for at følge Rigsadvokatens indstilling om at tiltale Venstre-nestoren i sagen.

For den ene side af folketingssalen – regeringen og resten af de partier, som var klar til at stemme for – blev det et vægtigt argument, at man måtte have tillid til landets anklagemyndighed og retssystem. Fra den anden side af folketingssalen ville man ikke stemme i blinde i en sag, »hvor regeringen ønsker at tiltale en oppositionspolitiker for landsforræderi«, som Venstres Morten Dahlin udtrykte det. I sidste ende endte denne side med at sidde med flertallet, så Claus Hjort Frederiksen kunne bevare sin immunitet.