Nye patienter i venteværelset: Op til 20 ukrainere per læge

Aftalen betyder, at alle lægeklinikker som udgangspunkt tildeles op til 20 flygtninge fra Ukraine per læge.

Det gælder også klinikker, der ellers har lukket for tilgang, oplyser praktiserende lægers formand, Jørgen Skadborg.

- Det har været vigtigt for os i PLO, at flygtningene fra Ukraine skal have adgang til deres egen læge, og at ukrainerne så vidt muligt fordeles ligeligt mellem alle praktiserende læger, så vi hjælpes ad med at løse opgaven i fællesskab.

- Derfor vil nogle læger opleve, at de får ukrainere tilmeldt, selv om de egentlig har lukket for tilgang af nye patienter. Det ligger os meget på sinde, at alle patienter – uanset baggrund – kan komme til lægen, når de har brug for det, siger lægeformanden.