I 24 år var Bo Holst-Jørgensen skovrider og chef for Husby Klitplantage i Vestjylland, der er én af de i alt 15 naturnationalparker, som et flertal i Folketinget har valgt at oprette. Nu er Bo Holst-Jørgensen pensioneret, men han er rystet over de planer, Folketinget har for den vestjyske klitplantage.

Det er især idéen om kun at satse på arter, der hører naturligt hjemme i Danmark, der bekymrer ham.