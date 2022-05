Torben von Lowzow er en mand med mange titler.

Han er godsejer af Løvenholt Gods i Salten, der ligger i Silkeborg Kommune. Han er direktør for og medejer af anpartsselskabet Istocorp. Han er præsident for Mars og Merkur, Danmark, der ifølge organisationens hjemmeside har som formål at »styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor«. Og han er kammerherre – en ærestitel, som blev tildelt ham af dronning Magrethe i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag i 2020.