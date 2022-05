Over 200 lærlinge og svende kritiserer forhold på uddannelser

250 lærlinge og nyuddannede svende har skrevet under på et fælles opråb, som de kalder Lærlingeoprøret.

Det skriver Politiken.

Lærlingene og svendene kritiserer, at erhvervsuddannelserne har for dårlige forhold - blandt andet for gammelt værktøj.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forstår lærlingenes kritik.