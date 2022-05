Dermed ligger prisen på de fem millioner doser, der snart udløber, på mellem 100 og 675 millioner kroner.

Danmark har de mange vacciner i overskud, fordi man - ligesom mange andre lande - fulgte en strategi om at indkøbe alle de vacciner, som det var muligt, for at få flest muligt i befolkningen vaccineret mod covid-19 hurtigst muligt.

- Hvis du bare går fem måneder tilbage, så vidste du ikke, hvordan udviklingen ville blive i Danmark. Så jeg synes sådan set, at det var fint nok, at man købte de her vacciner.

- Der kunne have været behov for et fjerde vaccinestik til den danske befolkning. Det viste sig så, at det var der heldigvis ikke behov for. Men det kunne man ikke vide, siger Jes Søgaard.

Ifølge SSI er der i øjeblikket - stik modsat tidligere - nu en situation, hvor vaccineudbuddet overgår efterspørgslen. Derfor er det svært at få afsat vaccinerne.