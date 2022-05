Rekordmange familier får afslag på hjælp til sommerferie

10.281 familier har søgt feriehjælp i 2022. Det er 2582 flere familier end sidste år.

Og det er det højeste antal familier, der har ansøgt om feriehjælp hos organisationen nogensinde.

Familiepsykolog Charlotte Diamant understreger, at det både er vigtigt for børn og forældre at komme på sommerferie.

Forældre vil gerne give deres børn det, som andre børn får, forklarer hun. For børn handler det også i høj grad om, hvad de konfronteres med, når de skal tilbage i skole efter sommerferien.

- Der ligger en frygt for at komme hen og være den, der ikke har noget at dele, siger Charlotte Diamant og fortsætter:

- Det er svært at skrive en stil om, hvad man har lavet i sommerferen, hvis man som det eneste har været til frokost hos mormor en dag.