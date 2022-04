Vestre Landsret har dømt Plus Global med base i Aalborg for at have vildledt forbrugere om abonnementer på netbutikken ophoerspriser.dk. Virksomheden skal betale en bøde på 250.000 kr. og får konfiskeret fortjenesten på 3,2 mio. kr.

»Landsrettens dom viser, at selv om oplysninger om abonnementer fremgår af en netbutik, så er det afgørende, hvor og hvordan de fremgår. På ophørspriser.dk var der oplysninger om abonnementet flere steder. Landsretten fastslår, at forbrugerne ikke må kunne overse, at de skal betale for et abonnement,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, der glæder sig over, at dommen viser, at det ikke kan betale sig at vildlede om abonnementer.