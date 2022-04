Danmark sender penge for at beskytte Ukraines kulturarv

Pengene går til FN’s organisation for kultur, videnskab og uddannelse, Unesco.

- Den ukrainske kulturarv er et afgørende fundament for det ukrainske folks identitet, som i øjeblikket er under angreb. Den er samtidig en betydningsfuld del af Europas historie, udtaler Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun fortalte sin ukrainske kollega, kulturminister Oleksandr Tkachenko, om hjælpen på et virtuelt møde torsdag.

Ukraine forsøger at passe på sin kulturarv ved at beskytte eksempelvis statuer og monumenter med stilladser og sandsække.