- Vi forventer at fremlægge en plan for de overordnede rammer for sæsonen 2022-2023 før sommerferien.

Styrelsen påpeger også, at dens anbefalinger stadig står ved magt.

- Vi anbefaler fortsat vaccination til personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19-sygdom. Det gælder særligt for personer over 30 år og for gravide, hvis de er uvaccinerede, siger Bolette Søborg.

Der vil fortsat være vaccinationssteder åbne rundt om i landet. Her kan man henvende sig, hvis man ønsker en vaccine.

Sundhedsstyrelsen giver dog i højere grad mulighed for, at den hen over sommeren kan foretages individuelle lægefaglige vurderinger af behovet for fjerde stik til patienter, der vurderes at have et særligt behov.