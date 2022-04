Retssager mod banker har kostet staten mere end 800 millioner

I alt er det statslige selskab blevet tilkendt et beløb, der med renter løber op i 808 millioner kroner. Alle disse penge er dog ikke kommet i kassen. Som det noteres i årsrapporten, er ledelsesmedlemmernes betalingsevne ikke indgået i beslutningen om at anlægge sagerne.

På minussiden står imidlertid et højere beløb. Regningen for at føre sagerne er indtil videre 874 millioner kroner, fremgår det af årsrapporten for 2021.

Men udgifterne vil vokse. ”Der forventes også i de kommende år betydelige udgifter til førelse af disse sager,” hedder det.

At 337 af de 874 millioner kroner er idømte sagsomkostninger, fortæller noget om omfanget af de nederlag, som Finansiel Stabilitet er løbet ind i retssalene. Når der er indkasseret et helt eller delvist nederlag, skal man betale de sagsøgtes udgifter til advokat i et eller andet omfang.

I den aktuelle strid i landsretten er der aftalt retsmøder frem til august.