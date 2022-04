Statsrevisorer finder it-outsourcing i Energinet uansvarlig

Og så har det givet staten højere renteudgifter, end det var nødvendigt, lyder det i beretningen.

Finansministeriet har ikke kunne redegøre for, hvornår man har godkendt at udstede lån over 80 milliarder kroner - altså statsobligationer for 7,6 milliarder kroner.

I forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse er det kommet frem, at Nationalbanken og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) indgik en ”forståelse”.

I 2008 var kronen presset. Der var risiko for, at den ikke kunne holde sin kurs i forhold til euroen. Fastkurspolitikken var i fare.

ATP skulle hjælpe med 100 milliarder kroner at sikre den danske kronekurs. Blandt andet i euro, som mange banker manglede til at betale lån af.