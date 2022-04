Kranfører har mistet livet på Esbjerg Havn

De nærmere omstændigheder ved ulykken skal nu klarlægges af Arbejdstilsynet.

Ulykken skete lidt før klokken 14 på Nordsøkaj, oplyser vagtchef Erik Lindholt.

Politiet har fået oplyst, at manden var i færd med at læsse en jernbjælke, som var fastgjort med to remme.

Men da den ene rem løsnede sig, svingede bjælken og ramte kranføreren.