150 flere sheltere i dansk natur kan reserveres på ny hjemmeside

Sheltere, bålhytter og madpakkehuse kan bookes på en ny hjemmeside. Den skal gøre det lettere at booke et shelter og samtidig dele overnatningspladsen med andre.

De nye tiltag skaber glæde hos Friluftsrådet.

- Det er et supergodt initiativ fra Naturstyrelsen, der rammer lige ind i en kæmpe efterspørgsel på sheltere og muligheder for at sove i det fri.

- Det er dejligt, at det bliver nemmere at få overblik over mulighederne, og at reglerne for booking bliver klare og tilgodeser flest mulige friluftsmennesker, siger direktør Winni Grosbøll.

Ved booking af et shelter har man fortrinsret til selve shelteret, men skal dele pladsens øvrige faciliteter såsom bålplads og borde-bænkesæt med andre.