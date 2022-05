Vi må vænne os til flere vindmøller på land i Danmark.

Sådan var budskabet, da statsminister Mette Frederiksen, flankeret af fire ministre, præsenterede regeringens plan for, hvordan Danmark skal blive grønnere. Det var en stund, da sikkerhedspolitik og klimaambitioner gik op i en højere enhed. Det handlede om, at »Putin skal bremses« ved at gøre Danmark uafhængig af russisk energi. Og det handlede om for alvor at blæse den grønne omstilling i gang.