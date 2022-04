»Hvaler har det med at søge ind på lavt vand, hvis de mangler kræfter, da det gør det lettere for dem at komme op og trække luft i vandoverfladen,« siger han.

Spækhuggeren blev lørdag reddet op fra en sandbanke ved byen Hals nær Limfjorden. Her havde spækhuggeren forvildet sig hen, efter den i flere dage havde svømmet rundt i Limfjorden uden adgang til særlig meget mad.

8-10 personer hjalp spækhuggeren på vej med hjælp af en speedbåd. Samme fagpersoner vurderede, at der med 99 pct. sikkerhed var tale om den spækhugger, der sidste år blev set i Øster Hurup, hvor den lå stille i fire dage inden den svømmede videre af sig selv.