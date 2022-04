Sukkerbossen banede vej for gigantfusion

Her arbejdede han for fusionen, der blev en realitet i 1989. Det indbragte ham siden en hæderspris fra Ingeniørernes Managementselskab for hans »væsentlige rolle i vision, forarbejde og gennemførelse« af fusionen.

Som chef for den sammensmeltede virksomhed gik Palle Marcus på opkøb efter svenske og østeuropæiske sukkerfabrikker.

I 1997 takkede han af som topchef i Danisco for at hellige sig bestyrelsesarbejdet.

Som formand for Coloplast var han med til at firedoble virksomhedens værdi og gøre den til en global spiller inden for udstyr til stomi-, urologi- og kontinenspatienter. Også fra formandsstolen i Carlsberg var han med til at udføre væsentlige ekspansioner.