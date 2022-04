På hjemmesiden udtaler direktør på Campus Bornholm Inge Prip:

»Ærligt talt blev vi en anelse overrumplet af gårsdagens aktion og valgte i situationen at reagere i overensstemmelse med vores studieordensregler, da vi valgte at fjerne bannerne inden statsministerens ankomst til skolen. Vi konstaterede, at aktionen oplivede vores unges menneskers deltagelse i den demokratiske debat, hvilket kun er positivt. Det havde været ganske uproblematisk, hvis de unge havde taget opstilling udenfor i det offentlige rum og derved overholdt reglerne for politisk motiveret forsamling.«

På skolens hjemmeside beskrives det, at »på Campus Bornholm hylder vi ytringsfriheden«, men i et opslag på Facebook anklager den anden ungdomsorganisation, Revolutionære Socialister, skolen for at se »stort på ytringsfriheden«, da de »besluttede at hive alle vores bannere og plakater ned«:

»Det er hykleri, at statsministeren skal have lov til at promovere sin politiske agenda, men at elever, som går på campus, samtidig ikke må fremføre vores politiske holdninger. Ligegyldigt hvad fik vores protest skabt en masse politisk diskussion på skolen,« lyder det bl.a. i opslaget.