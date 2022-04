»Man bliver trukket ned i sølet som arbejdsløs«

Da it-supportchef Kent Pedersen under coronakrisen kom i armene på det offentlige beskæftigelsessystem for første gang, siden han var ung og nyudlært, blev han så frustreret, at han til sidst skrev til borgmesteren.

Han følte, at han blev mødt med en inkompetence, der skreg til himlen, og at han i stedet for at få hjælp til